19 камиона чистят „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“ – Общината отчита „видимо подобрение на терен“

Общо 19 специализирани камиона работят днес по почистването на районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“. Това съобщиха от Столичната община във Фейсбук. Дейностите се извършват по утвърден план и график, като през последната седмица се отчита реално подобрение на терен, отбелязаха от общинската администрация.

„Има план, има срокове и през последната седмица има реално подобрение – капацитетът е увеличен, а договорите, които предстои да се подпишат, ще бъдат на по-ниски цени“, заяви координаторът на Кризисния щаб и директор на Столичния инспекторат Николай Неделков, цитиран в публикацията. По думите му устойчивото решение изисква и активното участие на гражданите, тъй като около 50% от битовия отпадък може да бъде рециклиран.



В район „Подуяне“ на терен работят пет камиона и една щипка, които обслужват кварталите „Левски В“, „Левски Г“, „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“, както и карета между основни улици и булеварди в района.

В район „Слатина“ са ангажирани седем камиона, включително две щипки – малка и голяма с мултилифт, като почистването обхваща квартал „Христо Ботев“, зоната около БАН, както и редица улици и ключови транспортни артерии.

В район „Люлин“ също работят седем камиона, които обслужват всички микрорайони, квартал „Филиповци“, както и улиците с масов градски транспорт и обществено значение.

От Столичната община посочват, че контролът на дейностите продължава ежедневно, като при необходимост ресурсът ще бъде допълнително пренасочван.

В неделя в столичните райони „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени 108 тона отпадъци, като отново на терен са работили 19 камиона.