СДВР затяга контрола около училищата и детските градини

Столичната полиция (СДВР) отчете липса на загинали деца при катастрофи в София за последните две години, но данните за последната седмица разкриват сериозен дисбаланс в контролната дейност. Докато униформените са санкционирали 68 пешеходци за неправилно пресичане, едва 17 шофьори са глобени за отнемане на предимство, стана ясно от брифинг на "Пътна полиция".

"Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини е насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти", заяви инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ – СДВР.



Той подчерта, че превенцията е по-ефективна от санкциите, но статистиката за последната седмица показва, че репресивните мерки са насочени предимно към пешеходците.

Приоритет или PR?

Според официалните данни, патрулите се разполагат приоритетно в рискови участъци на база извършени анализи. Екипите на Пътна полиция работят съвместно с Охранителна полиция от деветте районни управления, като заявената цел е да следят както за поведението на пешеходците, така и за водачите.



Въпреки това, съотношението 4:1 при глобите в полза на санкционираните пешеходци повдига въпроса дали полицията не се фокусира върху "лесните нарушители", вместо върху агресивните водачи, които създават реалната опасност около учебните заведения.

Отговорността – върху децата и родителите

По време на брифинга акцентът беше поставен и върху личната отговорност на най-уязвимите. Инспектор Биков отправи апел към децата да не използват мобилни телефони и слушалки при пресичане – проблем, който действително разсейва учениците, но не отменя задължението на водачите да бъдат нащрек.

Към родителите беше отправена препоръка да избягват тъмните дрехи за децата си, особено през есенно-зимния сезон, и да осигурят светлоотразителни елементи. Липсваше обаче информация за натиск от страна на МВР към общинските власти за подобряване на осветлението и инфраструктурата около училищата, което би направило цвета на дрехите по-малко решаващ фактор за оцеляването.



Училищата приветстват мерките

Зам.-директорът на СУ „Братя Миладинова“ Иванка Дарджикова благодари на служителите на СДВР за съдействието. Тя отбеляза, че училището разполага с площадка по безопасност на движението и участва в програмата „Детско полицейско управление“.

"През 2024 и 2025 г. в София няма загинало дете при пътнотранспортно произшествие", отчете инспектор Биков като основен успех на предприетите мерки.