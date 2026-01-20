Четири партии напуснаха "БСП - Обединена левица"
Четири партии напуснаха коалиция "БСП - Обединена левица".
След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет" , партия "Движение 21" , партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".
Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 година, пише БНР.
Още по темата:
- » Шаренкова: Естественият съюзник на БСП са Радев и Йотова
- » Централата на БСП остава на „Позитано“ 20
- » БСП при Радев: Иска приемане на преработения бюджет
Коментирай
Най-четено от Политика
Биков: Еврозоната нямаше да се случи без нашия лидер Бойко Борисов13:00 14.01.2026 | Политика
Последно от Политика