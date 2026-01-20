Оставката на президента Радев вече е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев вече официално е депозирана в Конституционния съд (КС).
Това потвърдиха пред Bulgaria ON AIR от прессекретариата на президентството.
Оставката на Радев е внесена в КС и държавният глава очаква неговото произнасяне.
Припомняме, че няма задължителен краен срок, в който съдът трябва да излезе с решение, но се очаква това да стане в максимално кратки срокове.
Очаква се развитие и около назначаването на служебно правителство след избора на служебен премиер. След това ще бъде обявена и датата на предсрочните парламентарни избори, на които Радев ще се яви.
Очакванията са изборите да се проведат на 29 март, 5 април или след Великден, който тази година се пада на 12 април.
Още по темата:
- » Бивш началник на кабинета на Радев за възможния му проект: „Нашата България“ е едно добро име
- » Оставката на Радев: Кой печели от новия ход в кризата?
- » АПС: Поздравления, г-н президент!
Коментирай
Най-четено от Политика
Биков: Еврозоната нямаше да се случи без нашия лидер Бойко Борисов13:00 14.01.2026 | Политика
Последно от Политика