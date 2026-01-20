  • Instagram
Оставката на президента Радев вече е внесена в Конституционния съд

Оставката на президента Радев вече е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев вече официално е депозирана в Конституционния съд (КС).

Това потвърдиха пред Bulgaria ON AIR от прессекретариата на президентството.

Оставката на Радев е внесена в КС и държавният глава очаква неговото произнасяне.

Припомняме, че няма задължителен краен срок, в който съдът трябва да излезе с решение, но се очаква това да стане в максимално кратки срокове.

Очаква се развитие и около назначаването на служебно правителство след избора на служебен премиер. След това ще бъде обявена и датата на предсрочните парламентарни избори, на които Радев ще се яви.

Очакванията са изборите да се проведат на 29 март, 5 април или след Великден, който тази година се пада на 12 април.

#Румен Радев

