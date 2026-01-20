  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -2 / +0
Пловдив: -3 / +1
Варна: -3 / +0
Сандански: +1 / +5
Русе: -5 / +0
Добрич: -6 / -2
Видин: -4 / +0
Плевен: -4 / -2
Велико Търново: -5 / -1
Смолян: -6 / -1
Кюстендил: -4 / +2
Стара Загора: -3 / +0

ПП „България може“ на Кузман Илиев свиква Национална конференция

  • Сподели в:
  • Viber
ПП „България може“ на Кузман Илиев свиква Национална конференция
A A+ A++ A

На 21 януари изпълнителният съвет на политическа партия "България може" ще свика Национална конференция, съобщиха от пресцентъра на формацията. Общото събрание ще се проведе в зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“ и ще започне в 13:00 ч.

Сред основните точки в дневния ред са:

  • отчет на Изпълнителния съвет за периода след учредителното събрание;
  • отчет на Контролната комисия;
  • обсъждане и предложения за промени в устава на партията;
  • приемане на политическа резолюция;
  • избор на ръководни и контролни органи.

От партията посочват, че ако не бъде осигурен необходимият кворум в обявения начален час, заседанието ще започне в 14:00 часа.

#Кузман Илиев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?