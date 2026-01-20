ПП „България може“ на Кузман Илиев свиква Национална конференция

На 21 януари изпълнителният съвет на политическа партия "България може" ще свика Национална конференция, съобщиха от пресцентъра на формацията. Общото събрание ще се проведе в зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“ и ще започне в 13:00 ч.

Сред основните точки в дневния ред са:

отчет на Изпълнителния съвет за периода след учредителното събрание;

отчет на Контролната комисия;

обсъждане и предложения за промени в устава на партията;

приемане на политическа резолюция;

избор на ръководни и контролни органи.

От партията посочват, че ако не бъде осигурен необходимият кворум в обявения начален час, заседанието ще започне в 14:00 часа.