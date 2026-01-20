  • Instagram
Най-мощната в последно време магнитна буря обхваща Земята на 20 януари

През почивните дни скоростта на слънчевия вятър се е увеличила поради високоскоростен поток в коронална дупка. Това предизвика умерено повишаване на геомагнитната активност и днес нова мощна магнитна буря ще удари нашата планета.


Според Британската геоложка служба, на 18 януари на Слънцето са наблюдавани продължително слънчево изригване от клас X1.9 и свързано с него изхвърляне на коронална маса в пълен ореол.

Очаква се това изхвърляне да достигне нашата планета днес, 20 януари.

Изригване на филамента също беше наблюдавано през нощта на 18 януари. „В резултат на това очакваме значително повишаване на геомагнитната активност, като е вероятно да преобладават бурни условия G3, с възможни периоди на бурни условия до G4“, предупреждават учените.

#магнитна буря

