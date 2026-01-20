Молдова стартира формалния изход от Руската 'Общност на Независимите Държави'

Молдова започва формалния си изход от ръководената от Русия , Общност на независимите държави (ОНД) , съобщи министърът на външните работи Михай Попсой на 19 януари в интервю за Радио Молдова.

Според Попсой правителството вече е стартирало процедура по денонсиране на три ключови споразумения с ОНД, което ще сложи официален край на членството на Кишинев в постсъветския блок. „В процес сме на потвърждаване на денонсирането на три споразумения с ОНД. Процесът вече е започнал, стартира и процедурата по одобрение“, обясни той.

Това решение идва на фона на дългогодишни опасения в Молдова относно руското вмешателство, включително опити за влияние върху изборите в страната. Въпреки че Молдова временно спря участието си в ОНД от 2023 г., формалният изход досега не беше завършен. Настоящото решение следва парламентарната победа на проевропейската Партия за действие и солидарност (ПДС) на президента Мая Санду през октомври 2025 г.

Попсой отбеляза, че от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Молдова вече е денонсирaла 71 споразумения, подписани в рамките на ОНД, като още 60 споразумения са в процес на преглед за прекратяване.

Общността на независимите държави, създадена за поддържане на икономически и дипломатически връзки между бившите съветски републики, изпитва все по-голяма нестабилност през последните години. Отношенията между Русия и другите страни-членки са се влошили, като пример за това е отсъствието на Азербайджан от неформална среща на ОНД след катастрофата с азербайджански пътнически самолет през декември 2024 г., за която Русия призна вина.