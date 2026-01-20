НСО търси да назначи 20 охранители

Националната служба за охрана (НСО) обяви старта на нова процедура за назначаване на 20 служители на длъжност „младши сътрудник – охранител“. Това се случва само половин година след като службата търсеше други 30 души за попълване на състава си, което индикира продължаващ кадрови дефицит в структурата, отговаряща за сигурността на първите мъже в държавата.

Кандидатите могат да подават документи от днес, 20 януари, до 9 март 2026 година включително.

Изисквания към кандидатите

Службата е поставила строги възрастови и физически критерии, насочени към привличане на млади кадри. Кандидатите трябва да са на възраст до 32 години и да имат завършено поне средно образование. Задължително условие е чистото съдебно минало, както и притежаването на шофьорска книжка категория "В".

Одобрените кандидати ще преминат през начално военно обучение и професионална подготовка, преди да встъпят в длъжност.

Тежки тестове за вход в системата

Процедурата по подбор включва няколко етапа на филтрация, които традиционно отсяват голяма част от желаещите:

Изпит за физическа годност (покриване на нормативи);

Психологическо изследване за устойчивост на стрес;

Заключително интервю.

Документите се приемат всеки работен ден в приемната на НСО на булевард "Черни връх" 43 в София.

Това е втората голяма вълна на назначаване за последната година, след като през юни 2025 година НСО обяви търсене на 30 служители – 20 охранители и 10 шофьори. Честото обявяване на конкурси повдига въпроси относно текучеството на кадри в системата и способността на държавния сектор да се конкурира с частните охранителни фирми като работодател.