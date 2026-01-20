  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -2 / +0
Пловдив: -3 / +1
Варна: -3 / +0
Сандански: +1 / +5
Русе: -5 / +0
Добрич: -6 / -2
Видин: -4 / +0
Плевен: -4 / -2
Велико Търново: -5 / -1
Смолян: -6 / -1
Кюстендил: -4 / +2
Стара Загора: -3 / +0

Части от София са без парно и топла вода поради аварии

  • Сподели в:
  • Viber
Части от София са без парно и топла вода поради аварии
A A+ A++ A

Части от столицата са без парно и топла вода поради аварии, сочи справка от "Топлофикация - София".


От вторник сутрин засегнати са живущите на блок 523 в ж.к "Младост 1". Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 22 януари.

На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блок 43-44 в ж.к. "Дианабад". Там топлоподаването е спряно на 19 януари. В понеделник отново поради авария е прекъснато топлоподаването и в блок 129 в ж.к. "Гео Милев", като очакванията са, че то ще бъде възстановено днес в 17 часа.

Авариите трябва да бъдат отстранени днес и да бъдат пуснати парното и топлата вода и в блок 45, блок 28, блок.29, ул."А.П.Чехов" №64,66,68, ул."Райко Алексиев" блок 103 в ж.к. "Изток" и детска градина 117 в "Младост 1".

#парно

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?