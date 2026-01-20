Тръмп свърза натиска за Гренландия с НАТО и 'слабостта' на Великобритания, засилва напрежението в Давос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново подчерта, че Гренландия е стратегически приоритет за Съединените щати, определяйки територията като ключова за американската и глобалната сигурност. Тръмп съобщи, че е обсъдил темата в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който определи като конструктивен. По думите му двамата са се съгласили в рамките на Световния икономически форум в Давос да се проведе среща с участието на няколко заинтересовани страни, без да уточнява кои ще бъдат те.

В публикация в платформата си Truth Social Тръмп заяви, че е изложил позицията си „съвсем ясно“, настоявайки, че ролята на Гренландия за националната и световната сигурност не допуска отстъпление. Той твърди, че по тази оценка има широко съгласие. Президентът отново подчерта дългогодишното си убеждение, че американската мощ е основният гарант за международната стабилност, като посочи, че военната сила на САЩ, възстановена по време на първия му мандат и сега нарастваща с още по-бързи темпове, позволява на Вашингтон да „осигурява мир чрез сила“.

На този фон Съединените щати се подготвят да разположат самолет на Командването за аерокосмическа отбрана на Северна Америка (NORAD) в космическата база Питуфик в Гренландия. От NORAD уточниха, че разполагането е част от отдавна планирани дейности и се осъществява в координация както с Дания, така и с властите в Гренландия. Ходът идва на фона на нарастващо напрежение заради многократните изявления на Тръмп, че САЩ трябва да придобият полуавтономната датска територия, като се позовава на засиления интерес на Китай и Русия към Арктика.

Тръмп вече е заплашвал с налагане на мита върху Дания и други европейски държави, включително Великобритания, ако откажат да преговарят за Гренландия. Той предупреди, че от 1 февруари 2026 г. могат да бъдат въведени мита от 10 процента, които да нараснат до 25 процента от 1 юни 2026 г., ако не бъде постигнато споразумение. В изявленията си Тръмп представя натиска като въпрос на национална сигурност и твърди, че е „време Дания да върне жеста“ след десетилетия американска подкрепа.

Американският президент обвърза амбициите си за Гренландия и с решението на Великобритания да прехвърли суверенитета над архипелага Чагос на Мавриций. Тръмп остро разкритикува този ход, определяйки го като „голяма глупост“ и заяви, че той демонстрира слабост, която ще бъде забелязана от глобални съперници като Китай и Русия. Той подчерта стратегическото значение на острова Диего Гарсия, където се намира ключова американска военна база, и намекна, че действията на Лондон засилват аргументите САЩ да поемат контрол над Гренландия.

Споразумението между Великобритания и Мавриций за Чагос, подписано през май 2025 г., предвижда прехвърляне на суверенитета на архипелага на Мавриций, като същевременно Диего Гарсия се отдава обратно под наем на Великобритания и САЩ за срок от 99 години. По сделката Лондон се ангажира да плаща на Мавриций най-малко 120 милиона паунда годишно, което означава минимум 13 милиарда паунда за целия период на наема. Създаден беше и фонд от 40 милиона паунда в подкрепа на жителите на Чагос, насилствено разселени в края на 60-те години, за да се освободи място за военната база. Споразумението е резултат от години преговори и консултативно становище на Международния съд от 2019 г., според което Великобритания трябва да се откаже от контрола си. Сделката все още не е ратифицирана и не е въведена в британското законодателство.

В навечерието на участието си в Световния икономически форум в Давос, реториката на Тръмп за Гренландия и митата доминира дискусиите сред европейските лидери. Той заяви, че Европа няма да „се противопостави твърде силно“ на американския натиск, като същевременно отново заговори за възможни високи мита върху френско вино и шампанско в рамките на други дипломатически спорове (отказа на Макрон да участва в "Съвета за мир" свързан с Газа). Очаква се Тръмп да се обърне към форума в сряда и да се срещне с водещи световни бизнес лидери, докато американски представители вече активно прокарват дневния ред на Вашингтон.

Европейските лидери междувременно обмислят своя отговор. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта необходимостта от зачитане на суверенитета на Гренландия, а германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин и партньорите му искат да избегнат ескалация. Лидерите на ЕС предстои да проведат извънредна среща в Брюксел за обсъждане на ситуацията, на фона на предупреждения от страни като Финландия, че заплахите с мита между съюзници рискуват да подкопаят трансатлантическите отношения.