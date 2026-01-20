  • Instagram
АПС: Поздравления, г-н президент!

АПС: Поздравления, г-н президент!
Поздравления, г-н Президент! Това написаха във фейсбук от Алианс за права и свободи от името на председателя Доган.

"Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас! Предстои ни много работа.


Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизараме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията.Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!

Почетен председател на Алианс за права и свободи (АПС)Ахмед Доган."

