Сензационна българска победа в хокея на лед

Сензационна българска победа в хокея на лед
България постигна драматична победа над Белгия след продължение в първия си мач от Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години, дивизия ІІІ, група А. Двубоят в Зимния дворец в София завърши 4:3, след като националите показаха характер и обърнаха развоя в самия край на редовното време.

Голова буря след предпазливо начало

Срещата започна предпазливо, като в първата третина не падна нито едно попадение въпреки общо 17 удара към двете врати. България отправи 5 изстрела, а Белгия 12, но вратарите се справиха отлично и запазиха нулевото равенство.

Във втората част националите поведоха чрез Богомил Диков след асистенция на Даян Макмълин. Радостта обаче бе кратка, тъй като белгийците рязко вдигнаха темпото и в рамките на около половин минута обърнаха резултата в своя полза с голове на Еден Бобер и Тоон Геенен.

Белгийски аванс и български характер

Минута и половина след началото на третата третина Белгия стигна и до трето попадение, реализирано от Фин Грегъри, което постави домакините под сериозен натиск. Българските национали обаче не се пречупиха и започнаха постепенно да връщат инициативата.

Седем минути преди края Александър Кожухаров намали резултата след асистенция на Богомил Диков, а само 30 секунди преди финалната сирена Александър Станимиров взриви трибуните с изравнителен гол за 3:3 след подаване на Антъни Тодоров, с което прати мача в продължение.

Станимиров решава всичко в продължението

В допълнителното време българите се възползваха от психологическото предимство и натиснаха съперника. В 64:07 минута Александър Станимиров отбеляза втория си гол в мача и донесе ценната победа за България с 4:3.

Вратарят Георги Миланов се отчете с 25 спасявания, а отборът игра стабилно и организирано във всички фази на играта, за да започне турнира по най-добрия възможен начин.

В другите срещи от деня Тайван разгроми Босна и Херцеговина с 15:0, а Турция победи Тайланд с 10:1. Утре България излиза срещу Тайван във втория си мач от надпреварата, отново от 20:00 часа в София.

