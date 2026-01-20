Мартин Карбовски: Не сме с вас, господин Президент. Вие бъдете с нас!

Политическият коментатор и журналист Мартин Карбовски отправи емоционален призив за създаване на нов политически проект около президента Румен Радев. В остра публикация в социалните мрежи, той определи държавния глава като "Абсолютно начинаещия" и единствена алтернатива на настоящото управление, което нарича "статуквото на гробищата".

"Политическият ни живот има нужда от нова енергия, надежда и промяна на Промяната", написа Карбовски, визирайки провала на коалиционните формати и напрежението между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС.

Тезата за "Начинаещия"

В своя анализ журналистът изгражда образа на Радев като човек "без лоша кредитна история" в изпълнителната власт.

"Дайте надежда на Абсолютно начинаещия - това сме всички ние... Човек, който не е бил в комбинация с Бб (Борисов), Дп (Пеевски), ДБ, ПП", твърди Карбовски.

Този наратив обаче влиза в противоречие с политическата хронология на последните пет години. Румен Радев управляваше страната де факто еднолично чрез поредица от служебни правителства, които вземаха стратегически решения за енергетиката (включително спорния договор с турската компания "Боташ"), бюджета и външната политика. Нещо повече – лидерите на "Продължаваме промяната", които днес са обект на критиката на Карбовски, започнаха политическата си кариера именно като министри, назначени от Радев.

Апокалиптичен сценарий

Карбовски използва крайна реторика, описвайки парламентарната демокрация като "змийско гнездо", "фалшиви избори" и "медии - испанска обувка". Според него, ако "последният опит" с Радев не успее, България е изправена пред загуба на територии и идентичност.

"Искахте промяна? Вземете си я. Всяка надежда е по-добра от статуквото на гробищата", завършва коментарът му, който директно призовава президента да влезе в партийната битка: "Не сме с вас, господин Президент. Вие бъдете с нас."

Призивът идва на фона на продължаващата политическа безизходица и спекулациите, че държавният глава подготвя свой собствен политически проект "3-ти март" или подобна формация за следващите избори.