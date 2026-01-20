Бургас обяви грипна епидемия

Бургас става третата област в страната, която официално влиза в грипна епидемия, след като здравните власти отчетоха рязък скок на заболеваемостта. Противоепидемичните мерки влизат в сила от този четвъртък, 22 януари, и ще важат до края на месеца – 30 януари. Решението на Регионалния щаб обаче срещна мигновена съпротива от страна на общопрактикуващите лекари заради пълната забрана на профилактичните прегледи.

Учениците пред екраните, болниците затварят врати

Според заповедта на РЗИ – Бургас, учебният процес в присъствена форма се преустановява, а учениците преминават към обучение в електронна среда. Паралелно с това се въвеждат строги ограничения в лечебните заведения:

Спират се плановите консултации за здрави бременни жени и деца;

Преустановяват се профилактичните прегледи и имунизациите;

Забраняват се свижданията в болниците.

наването към онлайн обучение се приема като необходима мярка за прекъсване на вирусната верига в училищата, то забраната за работа с най-малките пациенти предизвика напрежение. Д-р Петко Желязков, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас, изрази несъгласие с автоматичното налагане на всички рестрикции.

"Нашето сдружение е против да се спират детските консултации и имунизациите на здрави деца", заяви категорично д-р Желязков, цитиран от bTV.

Лекарите предупреждават, че отлагането на задължителните имунизации при бебетата създава рискове от натрупване на неваксинирани деца, което в дългосрочен план е по-опасно от текущата грипна вълна. Според тях потоците могат да се регулират, без да се лишават най-малките от здравна грижа.

Ситуацията в страната остава динамична. Варна, която първа обяви епидемия, вероятно ще удължи мерките до 26 януари, въпреки лекия спад в заболеваемостта. Добрич също е в режим на епидемия от вчера.

Под наблюдение са областите Габрово (с 272 болни на 10 000 души) и Ямбол, където стойностите са високи, но все още не са наложени крайни мерки. Тревожна е статистиката в Габрово, където всяко пето дете до 4-годишна възраст е с грипни симптоми. На другия полюс са София и Разград, които за момента запазват най-ниски нива на заболеваемост.