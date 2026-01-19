Тошко Йорданов скочи на президента след оставката

Оставката на президента Румен Радев и заявката му за участие в активната политика продължават да предизвикват остри реакции сред парламентарно представените партии. След предпазливите позиции и сигналите за възможен диалог, дойде и първата по-сериозна критика. Депутатът от "Има такъв народ" Тошко Йорданов коментира хода на държавния глава в ефира на БНТ, като постави под съмнение моралната страна на решението му. Според него президентската институция не бива да се използва като трамплин към парламентарна политическа кариера.

"Когато си бил избран за президент и си се заклел да бъдеш президент, едва ли са те избирали и си се заклел, за да използваш президентската институция като евентуален трамплин към политическа кариера в парламента", заяви Йорданов.

Той направи разграничение между публични позиции, изразявани от институцията, и действия, продиктувани от личен политически интерес. По думите му критиките на Радев към редовното правителство и настояването за оставка придобиват различен смисъл, ако се разглеждат през призмата на предстоящото му включване в изборите.

"Ако приемем, че това го е говорила президентската институция, стояща отстрани, е едно. Но ако го е говорил човек, който е искал да предизвика избори, за да може да се яви на тях, става малко… не много феър плей", коментира депутатът.

Йорданов подчерта, че въпросът не е правен, а морален. Той заяви, че всеки има право да взема собствените си решения, но в политиката всяко действие има последствия, които рано или късно се проявяват. "Всичко опира до морал. Аз не съдя хората. Но в политиката последствията се носят – макар и със закъснение, те си идват", допълни той.