Атанас Зафиров: БСП отново има президент
“БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", каза вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров във Фейсбук.
"Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората", добавя Зафиров в публикацията си.
Румен Радев обяви тази вечер, че прави обръщение за последен път като президент на България и утре подава оставка.
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще го замести на поста държавен глава, каза той.
