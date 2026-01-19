Вигенин: Когато за милони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар

Когато за милони българи беше най-тъмно,президентската институция остана да свети като фар, който дава посока.

Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова, не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха.

Това написа във "Фейсбук" евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин.

Припомняме, че в обръщение към българския народ по-рано тази вечер Радев обяви, че утре ще депозира оставката си като президент.

В изявлението си той мотивира решението си с необходимостта от "поемане на пряка политическа отговорност" и заяви, че в следващите дни ще представи визията си за участие в политическия процес.

Президентските правомощия се поемат от вицепрезидента Илияна Йотова, която ще довърши мандата до 22 януари 2027 г.

Съгласно конституционния график, редовните избори за президент се очаква да се проведат през ноември тази година, като Илияна Йотова ще има право да се яви на общо основание, както всеки друг кандидат.

Макар у нас досега да не е имало оставка на действащ президент, историята познава казус с оставка на вицепрезидент - тази на Блага Димитрова. Това става на 30 юни 1993 г. - около година и половина след като с Жельо Желев са избрани за президент и вицепрезидент.

В мотивите си тя посочва остро несъгласие с действията на държавния глава, който година по-рано е свалил доверието си от кабинета на Филип Димитров. Тогава Конституционният съд се произнася в рамките на седмица.

Очакванията са и сега КС да се събере в кратък срок, за да подпечата окончателно оттеглянето на Румен Радев от президентския пост.