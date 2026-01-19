Костадинов: Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО
Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане"
Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който коментира новината, че президентът Румен Радев подава оставка и излиза на политическата сцена. Ето какво още сподели Костадинов:
"Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО:) Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане:)
А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега".
