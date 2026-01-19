Ивелин Михайлов: Поздравявам и приветствам Румен Радев за смелото решение!

Лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов поздрави Румен Радев „защото като българи имаме дълг към нашите предци”.

Лидерът на партията определи решението на държавния глава като „мъжко”.

Михайлов с пост във Фейсбук призова Радев да „избира хората, с които ще работи, защото от това зависи спасението на България”.