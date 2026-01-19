  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -5 / +0
Пловдив: -6 / +3
Варна: -7 / -1
Сандански: -1 / +6
Русе: -7 / +1
Добрич: -10 / -2
Видин: -7 / +0
Плевен: -7 / +1
Велико Търново: -12 / -1
Смолян: -9 / +0
Кюстендил: -7 / +3
Стара Загора: -7 / +0

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ

  • Сподели в:
  • Viber
Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ
A A+ A++ A

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, каза пред медиите в кулоарите на парламента Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в коментар за оставката на държавния глава и в отговор на въпроса дали от ПП-ДБ виждат допирни точки с него или по-скоро червени линии.

По думите й всеки, който има желание и може да разговаря с тях, първо трябва да се определи по двата репера – антимоделът „Борисов-Пеевски“ и проевропейска България.

Йорданова посочи, че слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

„Ние сме и продължаваме да бъдем политическа сила, която работи за разграждането на модела „Борисов-Пеевски“, на завладяната държава и също така отстояваме силна България, в силна Европа, изцяло силно проевропейски път“, добави тя.

Преди минути президентът Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си утре.

#Надежда Йорданова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите