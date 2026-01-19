Слави Василев: Ще се присъединя към проекта на Румен Радев
„Аз ще се присъединя към проекта на Румен Радев“ – това обяви в ефира на БНТполитологът Слави Василев.
Той беше един от анализаторите в коментираното студио на обществената телевизия във връзка с оставката на президента
