Борислав Цеков: КС няма основания да спре оставката на Румен Радев

Конституционният съд (КС) няма юридически лостове, с които да попречи на президента Румен Радев да напусне поста си предсрочно. Това заяви конституционалистът д-р Борислав Цеков броени минути след новината за подадената оставка. Според него процедурата е ясна и не предполага тълкувания, които да блокират процеса.

"Конституционният съд няма никакви основания да не разреши на президента Румен Радев да подаде оставка, тъй като това е неговото волеизявление, дадено публично", обясни Цеков, цитиран от "Епицентър".

Експертът подчерта, че ролята на КС в този казус е по-скоро да констатира факта, отколкото да го разрешава по същество. Оставката на държавен глава е едностранен акт на лична воля и не подлежи на "одобрение" или "отхвърляне" в смисъла на съдебен спор, освен ако няма съмнения за автентичността на волеизявлението или наличие на принуда.

"КС няма да бави произнасянето по оставката на Радев", прогнозира Цеков, с което отхвърли спекулациите за възможни процедурни хватки, които да удължат мандата на президента против волята му.

Контекстът на напрежение

Коментарът на Цеков идва на фона на дългогодишно напрежение между "Дондуков" 2 и конституционните съдии. Припомняме, че през 2025 година КС влезе в остър сблъсък с президента, като отхвърли по-голямата част от искането му за референдум относно въвеждането на еврото. Тогава Цеков определи действията на Радев като "противоконституционен ход".

Днешната ситуация обаче е коренно различна – този път Радев не иска разширяване на правомощията или пряка демокрация, а доброволно оттегляне, което според конституционалистите е негово неотменимо право.