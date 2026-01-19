Димитър Ганев: Радев влиза в играта с "партия под наем" и оставка

Румен Радев няма да рискува с регистрация на нова партия, а ще използва "ракета носител" под формата на коалиция от съществуващи формации, за да атакува парламентарните избори. Това стана ясно от анализа на политолога Димитър Ганев от изследователски център "Тренд", който разкри тактическата схема зад предстоящата оставка на държавния глава.

Ходът потвърждава прогнозите на социолозите от последните дни, че президентът се готви да "скочи на нож", но избира най-бързия и юридически сигурен път към урните, избягвайки административните капани.

Технологията на властта: Коалиция вместо Партия

Основната пречка пред Радев е времето. Регистрацията на нова партия изисква технологично време за учредяване и съдебна регистрация, което може да бъде саботирано или забавено от опонентите му в съда.

"Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори", заяви Димитър Ганев, цитиран от NOVA.

Този сценарий (използване на мандатоносител) беше прогнозиран и от социолога Първан Симеонов, който по-рано предупреди за възможността за използване на "готова регистрация" в последния момент.

Стратегическото "измиване на ръце"

Оставката на Радев не е просто процедурен ход за участие във вота, а стратегически опит за бягство от отговорност за служебната власт. Според "домовата книга" – ограниченият списък с възможни премиери – изборът е сведен до хора, свързани с ГЕРБ и ДПС.

"Радев избра сега да подаде оставка, за да не участва в процеса на съставяне на служебен кабинет и избор на служебен министър-председател", коментира Ганев пред NOVA.

Логиката е желязна: ако Радев назначи служебния кабинет (дори и принуден от Конституцията да избере човек на статуквото като Димитър Главчев ), той ще понесе негативите от управлението му. Чрез оставката, "горещият картоф" преминава в ръцете на вицепрезидента Илияна Йотова.

Конституционната рулетка

След оставката, конституционната процедура преминава изцяло под контрола на Илияна Йотова. Тя ще трябва да проведе консултациите и да посочи служебен премиер.

"Възможните варианти са или Андрей Гюров, или човек, свързан със 'статуквото'", поясни Ганев, цитиран от NOVA.

Тук се крие и големият риск – институционалният вакуум и прехвърлянето на отговорност между "бившия" президент (вече кандидат-депутат) и настоящия държавен глава (Йотова) може да създаде опасен прецедент на двувластие по време на кампанията. Изборите се очакват два месеца след назначаването на кабинета, което поставя страната в режим на екстремна политическа мобилизация.





