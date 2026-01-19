Борис Бонев: България е избрала своя път - ЕС и НАТО, г-н Радев. Запомнете това!

Това, което всички очакваха от поне година се случи - Радев подаде оставка като президент и ще участва в предсрочните парламентарни избори. Да - Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е "както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си. А новите лица продължат да работят по стария начин. Това заяви в своя позиция председателят на „Спаси София“ Борис Бонев.

„Безпрецедентните протести от последните седмици ясно показаха, че българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички. На фона на глобалните кризи и икономическите сътресения, България не може повече да изглежда нелепо: парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи. Време е да се работи“, каза той. „Също така, независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер - той/тя веднага трябва да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти. В противен случай, темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява. Ние настояваме преди кампанията, София да се изчисти, вместо софиянци да бъдат жертви на предизборни борби до края на март“, допълни Бонев.



И се обърна към президента в оставка. „Позволявам си и едно лично послание към г-н Радев - България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор - ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия“, заключи Борис Бонев.