Слави Трифонов приветства Румен Радев на политическата сцена

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов реагира незабавно на индикациите за активното включване на президента Румен Радев в партийния политически живот. В своя позиция, публикувана преди минути в социалните мрежи, Трифонов отправи директно приветствие към държавния глава, но едновременно с това очерта и червените линии на своята формация.

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България", написа Трифонов във Facebook профила си. Думите му идват в контекста на засилените очаквания за нов политически проект около президента, чийто втори мандат наближава своя край.

По-значимата част от посланието на Трифонов обаче е категоричната идеологическа заявка за бъдещето на собствената му партия. В опит да консолидира електората си пред лицето на нова конкуренция, шоуменът-политик направи рязко идейно разграничение.

"Има такъв народ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", заяви Трифонов. Това определение маркира опит за по-строго профилиране на формацията, която досега разчиташе предимно на антисистемна реторика.

Приоритетите: Македония и мигрантите

В своята публикация лидерът на ИТН изведе три основни стълба, върху които ще гради политическата си платформа срещу или заедно с новите играчи на терена:

Защита на традиционните български ценности;

Безкомпромисна позиция за българите в Северна Македония;

Твърд курс срещу нелегалната имиграция.

"Ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната", категоричен е Трифонов.

Анализатори разчитат този ход като превантивна мярка. Чрез предефинирането на ИТН като "пазител" на консервативното пространство, Трифонов се опитва да не позволи на потенциалния нов проект на Радев да монополизира патриотичния вот, който традиционно гравитира около президентската институция.





