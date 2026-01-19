  • Instagram
Какво следва след оставката на Румен Радев

Президентът Румен Радев официално обяви, че ще подаде оставка, което е безпрецедентен случай в новата история на България. Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта.

Държавният глава трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, който установява действителността и доброволността на акта.

След това вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на президента. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията тя изпълнява длъжността до края на мандата и разполага с пълния обем конституционни правомощия – подписва укази, представлява страната в международните отношения и при необходимост може да назначи служебно правителство.


Редовни избори ще се проведат през есента на 2026 г.

Тъй като вицепрезидентът е в състояние да поеме поста, не се провеждат предсрочни избори. Следователно, редовните президентски избори ще се състоят според законовия календар през есента на 2026 г.

Оставката на Радев е официално установена, а Конституционният съд потвърждава прекратяването на мандата. По този начин временният президент гарантира непрекъснатост на изпълнителната и представителната функция на държавния глава, без да се нарушава държавната стабилност. Оставката бележи исторически момент за страната и ще има отражение върху политическата динамика.

#Румен Радев

