Първият президент, подал оставка: Кой е Румен Радев?

Първият президент на Република България – Румен Радев, който подаде оставка като държавен глава. Той направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че прекратява предсрочно мандата си.

Вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова, която той обяви, че ще стане първата жена президент на България.

Кой е Румен Радев?

Румен Радев е роден на 18 юни 1963 г. в град Димитровград.

Образование:

1982 г. - Математическа гимназия - гр. Хасково

1982 - 1987 г. - Висше военновъздушно училище - Долна Митрополия

1992 г. - Ескадрилен офицерски курс, „Максуел", САЩ

1994 - 1996 г. - Командно-щабна академия - ВА - „Г. С. Раковски"

2000 г. - Доктор на военните науки, област - усъвършенстване на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой

2002 - 2003 г. - Военновъздушен колеж „Максуел", САЩ

Военна кариера:

1987 - 1988 г. - младши пилот в 15 изтребителен авиационен полк - Равнец;

1989 - 1990 г. - заместник-командир на звено в 15 изтребителен авиационен полк - Равнец;

1990 - 1994 г. - командир на звено в 15 изтребителен авиационен полк - Равнец; 1994 - 1996 г. - слушател във ВА „Г.С. Раковски";

1996 - 1998 г. - командир на ескадрила МиГ-29 в 5 иаб - Равнец; 1998 - 1999 г. - заместник-командир по летателната подготовка на 5 иаб - Равнец; 1999 - 2000 г. - заместник-командир по летателната подготовка на 3 иаб - Граф Игнатиево; 2000 - 2002 г. - началник щаб на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2002 - 2003 г. - слушател във Военновъздушен колеж „Максуел", Алабама, САЩ;

2003 - 2005 г. - началник щаб на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2005 - 2009 г. - командир на 3 иаб - Граф Игнатиево;

2009 - 2011 г. - заместник-началник на ВВС;

2011 г. - заместник-командир на ВВС.

Летателна информация:

Летец-пилот 1 клас

Лети на L-29; L-39, МиГ-15; МиГ-17, МиГ-21; МиГ-29; Пролетени над 1 400 часа.

Произвеждане в звания:

1987 г. - лейтенант

1990 г. - старши лейтенант

1994 г. - капитан

1997 г. - майор

2000 г. - подполковник

2003 г. - полковник

2007 г. - бригаден генерал

Ордени и награди:

Награден знак „За вярна служба под знамената" - III степен; медали и предметни награди

Владее английски, немски и руски език

Радев е семеен, с две деца.