Сирийското правителство консолидира още власт след като принуди кюрдите да се изтеглят

Сирийското правителство постигна споразумение за примирие с водените от кюрдите Сирийски демократични сили (SDF) след няколкодневни интензивни сблъсъци в североизточна Сирия. Според сделката, силите на SDF ще се изтеглят от районите западно от река Ефрат и ще се интегрират в армейските и административните структури на Сирия, предоставяйки на Дамаск пълен законен и охранителен контрол върху териториите, които преди това бяха под кюрдска администрация.

Президентът Ахмед ал-Шараа подчерта, че държавните институции ще разширят своите правомощия над източните и северните провинции Ал-Хасака, Дейр ез-Зор и Рака, които преди това бяха управлявани от SDF. Той призова местните арабски племена да запазят спокойствие и да позволят прилагането на споразумението. SDF ще предложи и кадри за висши военни, охранителни и цивилни постове в правителството, с цел осигуряване на национално партньорство и представителство.

Примирието следва период на бързи военни успехи на Дамаск, включително превземането на ключови градове, северния град Табка и основни нефтени и газови находища като Омар и Коноко. Анализатори посочват, че политическата изолация на SDF и ограничената подкрепа от съюзници са допринесли за бързото им оттегляне. Арабските племена в контролирани от SDF райони са се съгласили с правителството, улеснявайки напредъка на Дамаск.

Шефът на SDF Мазлум Абди ще се срещне с ал-Шараа в Дамаск, след като лошото време е попречило на първоначалното подписване на споразумението. Групата се е съгласила да интегрира бойците си индивидуално в сирийската армия и полиция, а не като единна част, което отбелязва значително намаляване на автономните им амбиции в североизточна Сирия, където преди това контролираха почти четвърт от страната.

Споразумението урежда и контрола над задържаните бойци на „Ислямска държава“ (ISIS). SDF ще прехвърли отговорността за затворите и лагерите, включително съоръженията Ал-Хол и Рож в Хасака, на правителството. Докато преди това SDF охраняваха тези обекти с хиляди бойци и членове на семействата им, Дамаск вече ще поеме пълен контрол върху правните и охранителните функции. Сирийското правителство потвърди своя ангажимент за продължаване на борбата с ISIS като част от коалицията, водена от САЩ.

Въпреки примирието, на места все още се наблюдават спорадични сблъсъци около съоръженията за задържане на джихадисти, като двете страни се обвиняват взаимно за агресия. Сирийските войски обаче вече се разполагат в бившите територии на SDF, установявайки контролни пунктове и патрули в градове като Рака и Хасака. Жителите изразиха облекчение от завръщането на държавната власт и се надяват на възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването и обществени услуги, както и на повторно отваряне на училища без страх.

Наблюдателите описват примирието като политическа и стратегическа победа за Дамаск и регионалния съюзник Турция, която разглежда SDF като продължение на ПКК. SDF се е ангажирала да премахне от района чуждестранни членове на ПКК, което цели да укрепи суверенитета на Сирия и регионалната стабилност. Анализатори отбелязват, че бързите териториални успехи на правителството и сътрудничеството на местните арабски племена допълнително отслабват кюрдските амбиции за автономен регион, известен като Рожава, в североизточна Сирия.

Примирието бележи повратна точка в пост-Асадовата ера на Сирия, сигнализирайки за консолидиране на държавната власт след гражданската война и интегрирането на малцинствени общности, включително официалното признаване на кюрдския език и празници. Докато SDF ще запазят ограничени административни функции, военният и управленският контрол вече изцяло принадлежи на централното правителство, което потенциално ще промени политическата карта на североизтока за обозримото бъдеще.

Ключовите аспекти на сделката включват пълен контрол върху гранични пунктове, нефтени и газови ресурси, затвори и лагери, както и интегриране на бойците на SDF в държавните структури. Въпреки че споразумението цели стабилизиране на региона и защита на цивилните, анализаторите предупреждават за предизвикателства при осигуряване на трайност на примирието, особено предвид минали конфликти и продължаващото регионално напрежение.