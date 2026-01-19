Ледът прати 12 шуменци в болница

Зимната обстановка в Шумен се превърна в капан за десетки граждани през последните дни, въпреки уверенията на местната власт, че ситуацията е под контрол. Ниските температури и заледените участъци доведоха до сериозен травматизъм, който пълни отделенията на областната болница, докато администрацията напомня на гражданите сами да чистят пред домовете си.

Травматологията като барометър за почистването

Статистиката на МБАЛ – Шумен опровергава оптимистичните доклади за почистването. Само от петък насам 12 души са хоспитализирани в ортопедичното отделение с тежки травми след подхлъзване. Сред пострадалите има и три деца, съобщиха от лечебното заведение, цитирани от БНР. Важно е да се отбележи, че тези данни касаят само пациентите, приети за болнично лечение със сериозни счупвания, без да включват десетките преминали през спешното отделение с по-леки натъртвания.



На фона на пълните болнични стаи, Община Шумен декларира, че зимното поддържане върви по план. Инж. Валентин Николов, главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, заяви пред националното радио, че приоритетно се обработват главните булеварди и подходите към болниците и училищата.

"Няма да оставим града непочистен. В момента улиците са проходими при зимни условия", категоричен бе инж. Николов.

Експертът обясни затрудненията с паркираните автомобили и тесните улици, които налагат ръчно почистване на места, където техниката не може да влезе. От общината не пропускат да прехвърлят част от отговорността към гражданите и бизнеса, напомняйки за задължението им да почистват прилежащите площи към имотите си.



Реалността на терен обаче показва пропуски точно в зоните, обявени за приоритетни. Проверка на място установи, че улица "Янко Сакъзов" – ключова връзка между Драматичен театър "Васил Друмев" и новата поликлиника, е силно заледена. Този стръмен участък със стъпала се използва ежедневно от най-уязвимите групи – възрастни хора и пациенти, отиващи на преглед, което превръща преминаването оттам в руска рулетка.

Ситуацията в региона остава усложнена не само в града. По-рано днес инцидент на пътя Шумен – Силистра завърши с преобърнат автомобил в канавката, за щастие без пострадали, което потвърждава коварните условия в цяла Североизточна България.