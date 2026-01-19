Ръст на болните от грип в Габрово, Ямбол, Русе, София - област
Грипът продължава да настъпва. От днес област Добрич е в грипна епидемия. Учениците преминават на дистанционно обучение.
Плановите операции, свижданията в лечебните заведения и имунизациите са преустановени.
Ръст на заболеваемостта се наблюдава и в много други области.
В предепидемична обстановка са градовете Бургас, Габрово, Ямбол, Русе, София - област, Хасково и Шумен.
Очаква се в следобедните часове, след оперативен щаб на здравните власти, и в Бургас да бъдат взети мерки за ограничаване на вируса.
