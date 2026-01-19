  • Instagram
Хамид Хамид за обръщението на Радев: Завалията

Хамид Хамид за обръщението на Радев: Завалията
Кой е казал това нещо? Така ли е направил завалията? Завалията. Завалията.

Това бяха думите на депутата от ДПС-Ново начало Хамид Хамид, който бе попитан от журналисти в парламента какво очаква от обръщението на президента Румен Радев в 19.00 часа.

Припомняме, очакванията на политици и анализатори, са че вероятно президентът Радев ще обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и ще влезе в политиката.

