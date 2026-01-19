Нова голяма промяна в ръководството на bTV Media Group

Голяма промяна в ръководството на bTV Media Group бе обявена днес от медийната корпорация. От 19 януари към мениджърския екип се присъединява Димитър Нойков, който заема длъжността Ръководител на VOYO за България. Нойков ще отговаря за управлението на VOYO като самостоятелно бизнес звено в рамките на медийната група на българския пазар, съобщават от корпорацията. В новата си роля той ще ръководи цялостното стратегическо развитие на платформата с фокус върху разширяването на локалното съдържание, подобряването на потребителското преживяване и устойчивия растеж на услугата.

Кой е Димитър Нойков

Димитър Нойков започва професионалния си път в телевизионната индустрия през 2007 година. През последните две десетилетия той е допринесъл за създаването и внедряването на иновативни дигитални платформи, стрийминг услуги и ефективни модели за разпространение на съдържание в дигитална среда. Преминал е през различни и ключови ръководни позиции като директор "Продажби" и "Маркетинг", регионален директор на HBO България, както и директор "Продажби" в Warner Bros. Discovery.

Димитър Нойков е завършил Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с магистърска степен по бизнес администрация и бакалавърска степен по бизнес икономика и търговия. Средното си образование е придобил в Природоматематическата гимназия "Васил Друмев" във Велико Търново.

Димитър Нойков е утвърден медиен професионалист с дългогодишен опит в управлението и развитието на видеоплатформи и дигитални продукти. В кариерата си е заемал ключови ръководни позиции, свързани с управление на съдържание, изграждане и развитие на стрийминг услуги, създаване и утвърждаване на филмови и телевизионни канали, както и с монетизация и управление на медийни брандове.



