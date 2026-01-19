Путин поканен в 'Съвета за мир' на Тръмп с цел 'мирни преговори за Газа и Украйна'

Кремъл потвърди, че руският президент Владимир Путин е получил официална покана, предадена чрез дипломатическите канали, да се присъедини към инициативата на САЩ „Съвет за мир“ в Газа, стартирана от президента Доналд Тръмп. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руски медии, че Москва в момента разглежда детайлите на поканата и планира консултации с американската страна, за да изясни всички аспекти на предложението.

„Съветът за мир“ се представя от Тръмп като алтернатива на ООН. Проектът на неговата харта описва организацията като орган, целящ стабилизиране на засегнати или застрашени от конфликти региони, възстановяване на законното управление и осигуряване на траен мир. Президентът на САЩ е поискал принос от 1 милиард долара от всяка държава, която желае постоянно място в Съвета. Покани вече са изпратени до Аржентина, Канада и няколко европейски държави, включително Унгария и Италия, като премиерите Виктор Орбан и Джорджа Мелони потвърдиха получаването им.

Паралелно с това, специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев ще присъства на Световния икономически форум в Давос тази седмица. Той ще се срещне с членове на американската делегация, включително представители на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, на 20 януари, за да продължат обсъжданията по конфликта в Украйна. Дмитариев вече е посещавал САЩ през декември, където проведе двудневни разговори с Уиткоф и Къшнър, преди да информира Путин за резултатите.

Кремъл също така е посочил, че Москва има намерение да приеме пратениците на Тръмп за допълнителни преговори относно Украйна, като точните дати все още не са определени. Тези срещи следват събиранието на 6 януари в Париж, където представители на 35 държави и организации обсъдиха гаранции за сигурността на Украйна. Срещата завърши с декларация за готовност за разполагане на войски при постигане на мирно споразумение, подписана от британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски. От американска страна пратениците Уиткоф и Къшнър присъстваха и отчетоха значителен напредък по координацията на коалицията за Украйна.

Поканите към Путин и продължаващите дипломатически ангажименти отразяват по-широката инициатива на Тръмп да създаде мирна архитектура, водена от САЩ, като същевременно държи Русия активно включена в обсъжданията, дори когато формални резолюции по Украйна все още се договарят. Инициативата, заедно със срещите в Давос, цели координация по въпросите на Газа и Украйна, като американски, европейски и руски участници взаимодействат паралелно.