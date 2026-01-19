  • Instagram
ИТН с първи коментар относно потенциален политически проект на президента

ИТН с първи коментар относно потенциален политически проект на президента
„Аз бих казал, че президентът трябва да спазва безпристрастна позиция в интерес на нашата държава. В много случаи може да се тълкува от думите му дотук като директна намеса в законодателната власт на нашата страна. Има случаи, в които директно е отправял критики към законодателната и изпълнителната власт на страната и сами може да тълкувате дали е в неговите правомощия“ – това коментира пред журналисти в парламента депутат от групата на ИТН Александър Рашев.

#ИТН

