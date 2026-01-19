Ръст на случаите на болни от грип в Кърджали

Завишение на случаите на заболели от остри респираторни заболявания в област Кърджали отчитат от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), но стойностите са под изискуемото за обявяване на грипна епидемия. Това каза пред журналисти директорът на РЗИ д-р Виктор Кирчев.

Той отчете, че за изтеклата седмица заболелите са 104 на 10 000, като поясни, че въпреки завишението не са достигнати праговете на епидемични и предепидемични стойности. За да бъде обявена грипна епидемия, стойностите трябва да надхвърлят 163 заболели на 10 000, а за предепидемична да са повече от 130 на 10 000.

Д-р Кирчев каза също, че заради отчетеното завишение са били изпратени проби в Националната лаборатория, за уточняване на типа на върлуващия в региона вирус. Болшинството от тях са били за грип тип А, като разновидността е преобладаващата за цялата страна H3N2.

Най-слабо засегнати от грипа в кърджалийско в момента са хората над 65 години, а една от предпоставките за това е ваксинирането. Най-засегнати са децата и младежите до 29 години, което по думите на д-р Кирчев е нормално заради по-интензивните им контакти и по-голямата им активност.

Що се отнася до заболеваемостта сред учениците, от Регионалната здравна инспекция са разговаряли с медицинските специалисти по учебните заведения за по-засилен контрол и своевременно информиране по отношение на броя на болните.

Директорът на РЗИ каза също, че за определяне на картината на заболеваемостта в област Кърджали вече не се черпят резултати само от две лекарски практики. По електронен път се наблюдават всички практики в региона, което дава по-обхватна и реална картина.