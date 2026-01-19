Делян Добрев сравни Асен Василев със Сталин
"Браво, Асене! Перфектен Сталинист! Сбогом на Лена, Киро и Лорер!"
Това написа депутатът от ГЕРБ Делян Добрев в социалните мрежи.
"Безкомпромисно се саморазправи с цялата конкуренция с партиен билет", пише още народният представител.
