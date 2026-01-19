Радев ще направи обръщение тази вечер
Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, съобщиха от президентството.
Очаква се Радев да разкрие политическото си бъдеще - дали ще се оттегли като държавен глава и ще се включи в предсрочните избори или ще изкара целия си мандат.
