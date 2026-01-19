  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -4 / -4
Пловдив: -4 / -3
Варна: -5 / -4
Сандански: -1 / +0
Русе: -7 / -6
Добрич: -7 / -7
Видин: -7 / -6
Плевен: -8 / -6
Велико Търново: -9 / -7
Смолян: -8 / -8
Кюстендил: -5 / -4
Стара Загора: -6 / -6

Радев ще направи обръщение тази вечер

  • Сподели в:
  • Viber
Радев ще направи обръщение тази вечер
A A+ A++ A

Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, съобщиха от президентството.

Очаква се Радев да разкрие политическото си бъдеще - дали ще се оттегли като държавен глава и ще се включи в предсрочните избори или ще изкара целия си мандат.

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите