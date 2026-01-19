Кметът на София планира 30-километрова пешеходна и велосипедна алея. „Зеленият ринг“ е един от ключовите стратегически проекти за развитието на София – проект, който показва как градът може да се развива цялостно, устойчиво и с мисъл за хората. С дължина около 30 километра, бъдещият линеен парк ще свърже над 30 жилищни квартала и ще осигури пряк достъп до зелената система на града за повече от 250 000 жители. Това съобщиха от Столична община.

"Идеята е амбициозна, но напълно постижима: изоставени територии, стари железопътни трасета и речни коридори да се превърнат в активни обществени пространства за пешеходно и велосипедно движение, спорт, отдих и социален живот. Зеленият ринг не е просто парк, а гръбнак на бъдещата пешеходна и велосипедна мрежа на града", каза кметът на София Васил Терзиев.

През 2025 г. проектът получи нов тласък с възобновяването на координацията между Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“ и екипа на „Софияплан“. Фокусът беше върху онези задължителни, но често невидими стъпки – институционална координация, подготовка на задания, технически и транспортни проучвания, както и оптимизиране на административните процедури. Именно тази работа прави възможно един мащабен проект да премине от добра идея към реално изпълнение.

Столична община

Една от ключовите зони, по които вече се работи, е отсечката „Възраждане“ в района на НПЗ „Средец“. Там Зеленият ринг ще свърже кварталите „Красна поляна“ и „Сердика“ с „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село“ и „Славия“. Територията е бивша производствена зона, планирана за цялостно преструктуриране, като Рингът се разглежда не изолирано, а като част от по-широко преосмисляне на уличната мрежа, публичните пространства и бъдещите функции на зоната.

През 2025 г. „Софияплан“ подготви задание за цялостно пътно-комуникационно и транспортно проучване, а съвместно с направление „Архитектура и градоустройство“ се работи за създаване на публично-частни партньорства с инвеститорите в района.

През 2026 г. предстоят промени в регулацията, допълнителни транспортни анализи, преброявания и моделиране на трафика, с цел избор на най-балансираното решение и осигуряване на непрекъснато и безконфликтно преминаване на линейния парк.

Паралелно с това напредват и процедурите за първата отсечка на Зеления ринг в районите „Изток“ и „Изгрев“. Част от държавните имоти вече са прехвърлени на общината, а през 2026 г. се очаква процесът да бъде напълно завършен. Следващата ключова стъпка е възлагането на технически проект – последното необходимо условие преди започване на строителството. Целта е в края на 2026 г. да стартира изграждането на първата отсечка – от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“ и бъдещата метростанция, както и паралелно начало на работа по още три отсечки, с цел проектът да се развива поетапно и свързано.

Съществен елемент от проекта е активното включване на гражданите и академичната общност. В последните години студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия разработват части от Зеления ринг в рамките на учебните си проекти като анализират терени, правят проучвания и работят с местните общности. Част от тези идеи ще намерят място в бъдещите задания за проектиране. През 2026 г. се планират и събития на терен, чрез които хората от кварталите ще бъдат включени още в ранните фази на проекта.

В пълната си реализация Зеленият ринг ще премине през голяма част от зелените клинове на София и покрай шест от градските реки. Така той ще създаде силна връзка между парковете, реките и Витоша и ще се утвърди като основна градска структура, върху която се надграждат всички концепции за зелени връзки между центъра, кварталите и планината.

"Зеленият ринг е дългосрочна инвестиция в зелена инфраструктура, устойчиво придвижване и по-високо качество на живот. Той е много повече от парк – той е отговор на въпроса какъв град искаме да бъдем: по-свързан, по-зелен, по-достъпен и по-справедлив за всички", заяви столичният кмет Васил Терзиев.