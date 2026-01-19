  • Instagram
Фалшива реклама с образа и гласа на софийски свещеник

Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект“ (AI) образът и гласът на иконом Владимир Дойчев, енорийски свещеник при столичния храм „Св. Наум Охрдиски“, ж.к. „Дружба“, са подменени и са представени манипулативно.

Иконом Владимир Дойчев не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип, както и не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.

От митрополията предупреждават обществеността да не се поддава на подобни манипулации.

