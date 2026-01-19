Фалшива реклама с образа и гласа на софийски свещеник
Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект“ (AI) образът и гласът на иконом Владимир Дойчев, енорийски свещеник при столичния храм „Св. Наум Охрдиски“, ж.к. „Дружба“, са подменени и са представени манипулативно.
Иконом Владимир Дойчев не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип, както и не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.
От митрополията предупреждават обществеността да не се поддава на подобни манипулации.
Още по темата:
- » Свещеник отсече с мачете ръцете на крадец, опитал да ограби църква (СНИМКИ)
- » ВИДЕО Отец Ириней стана сензация в TikTok
- » Полиция нахлу и спря погребението на известен поп, причината е потресаваща
Коментирай
Най-четено от Общество
БНБ предупреждава: не приемайте надраскани евробанкноти, не се заменят13:40 13.01.2026 | Общество
Заради грипа: Очаква се много ученици да преминат към онлайн обучение12:30 13.01.2026 | Образование
Последно от Общество