„Много показателно“: Знакова фигура от ПП остава извън листите за изборите?

Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова загатна, че няма да намери място в кандидатдепутатските листи на „Продължаваме промяната“ за предстоящите избори. Коментарът ѝ беше публикуван в личния ѝ профил във Facebook и бързо предизвика реакции в политическите среди.

„Затова е много показателно, когато избираемите места в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот“, написа Бориславова.