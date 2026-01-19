Кои области са на прага на грипна епидемия

Очакват се окончателните данни на Националния център по заразни и паразитни болести, за да стане ясно кои други области ще последват съдбата на Варна и Добрич и ще обявят грипна епидемия.

„Аргументите са два. Първо, МОН ще покаже загриженост и, независимо какви са процентите, ще каже, че се грижи за ученици и учители, затова там, където са болни, не може да има нормален учебен процес. Тук идва и вторият аргумент - откакто имаме дни по семейни причини, справките на РЗИ и РУО далеч не са верни. Когато дете е болно, родителите му дават бележка за отсъствие по семейни причини - говорим за по леките случаи“, каза председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров.

Област Добрич официално е в грипна епидемия в периода 19–25 януари. Обявени са противоепидемични мерки като преминаване на учениците в дистанционна форма на обучение и забрана на свиждания в болници и социални институции. По-рано област Варна също въведе мерки срещу разпространението на грипа и призова за дистанционно обучение поради нарастване на случаите.

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели от грип в редица райони, включително Силистра, Бургас, Хасково, Ямбол, Перник и София–област, които са в предепидемична обстановка с нарастващи инфекции, макар официална епидемия там да не е обявена към тази дата.