Демографска тревога в Китай: Населението намалява за четвърта поредна година

Китай отбеляза рекордно ниска раждаемост през 2025 г., като населението на страната намаля за четвърта поредна година, което поражда тревоги относно дългосрочните демографски и икономически натиски за втората по големина икономика в света, съобщава CNN.

Данни, публикувани в понеделник от Националното статистическо бюро на Китай, показват, че раждаемостта е спаднала до 5,63 раждания на 1000 души, което е рязък спад спрямо предишния минимум от 6,39 на 1000 през 2023 г. Докладът посочва, че скромният ръст на ражданията през 2024 г. е бил аномалия, а не обръщане на надолу течащата тенденция, която продължава от 2016 г.

Статистиката също показва намаление на населението с 3,39 милиона през 2025 г. С 7,92 милиона новородени и 11,31 милиона починали, населението на Китай продължава да се свива. Индия запази позицията си на най-населената страна в света, след като през 2023 г. надмина Китай.

Въпреки демографския спад, Китай постигна икономическия си растеж за годината, отчитайки разширение от 5 процента през 2025 г., в съответствие с целта на правителството за „около 5%“. Ръстът беше основно стимулиран от силен износ, който помогна да се компенсира по-слабото вътрешно потребление и продължаващите търговски напрежения със САЩ. Китай отчете рекорден търговски излишък от 1,2 трилиона долара, въпреки периодичните търговски конфликти с администрацията на президента Доналд Тръмп.

Въпреки това, темпът на растеж показа признаци на забавяне към края на годината. През четвъртото тримесечие икономиката на Китай нарасна с 4,5 процента спрямо същия период на 2024 г., отбелязвайки най-ниския тримесечен растеж от края на 2022 г.