Пикът на грипа у нас се очаква в края на месеца

Пикът на разпространението на грипа у нас се очаква в края на месеца. Към момента няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната, заяви пред БНТ здравният министър Силви Кирилов.

"Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важен в случая е колективният имунитет, т.е. колко души имат имунитет спрямо този вирус - H3N2, доказан в националната лаборатория, и другият вариант е да се намалят социалните контакти", коментира Кирилов.

Здравният министър каза още, че след Варна и Добрич, най-много са болните от грип в областите Бургас и Силистра, където заболеваемостта достига 200 на 10 хиляди души.

В Добрич временните противоепидемичени мерки влизат в сила от утре - 19 януари, и ще важат до 25 януари включително. Учениците ще учат он-лайн, преустановяват се свижданията в лечебните заведения и профилактичните прегледи и имунизациите.

Област Варна, която първа в странта обяви грипна епидемия, учениците учат онлайн до 20 януари, вторник включително.