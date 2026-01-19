Какво следва, ако Румен Радев и Илияна Йотова подадат оставки

В медиите и общественото говорене все по-настоятелно зажужава темата за евентуалната оставка на държавния глава Румен Радев.

Интересно е да се отбележи, че от възстановяването на президентската институция през 1992 г. нито един български президент не е напускал поста си чрез оставка

От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене. В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във „Фейсбук“ видео с призиви към Радев да направи партия.

Самият Радев през декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, заяви: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате." Той също не веднъж е казвал, че бива призоваван да направи партия.

Нееднократно от "Движение Трети март" пък заявиха, че припознават Радев като свой неформален лидер, макар самият той да се разграничи от тях. Лидерът на движението Тихомир Атанасов дори заяви, че би отстъпил мястото си на „единствения политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза“.

От петък насам е сигурно само едно, след като и АПС върнаха неизпълнен мандат за съставяне на правителство – отиваме на предсрочни парламентарни избори. При хипотезата държавният глава и вицепрезидентът да хвърлят оставки, то тогава отиваме и на извънреден президентски вот.

И докато гадаем за последното, ето какво казва Конституцията:

Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Конституционния съд;

2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;

3. при условията на чл. 103;

4. смърт.

(2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства.

(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

(4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.

“Дотогава, докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава и парламентът е длъжен да насрочи избори за държавен глава в двумесечен срок“, обясни наскоро бившият председател на НС Наталия Киселова.

„Разговорите в парламентарната група са били за съдействие с президента, тъй като БСП го подкрепя, но вече за нов политически проект е въпрос, който ще се обсъди, след като е факт“, коментира Киселова евентуално на нов политически проект нас президента.

По думите на преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров Конституционният съд трябва да разгледа оставката на Радев, ако има такава и да вземе решение за прекратяване на мандата. Според него КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента. Той потвърди, че ако и вицепрезидентът подаде оставка, тогава ще има предсрочни президентски избори.