Тръмп оправдава претенциите си за Гренландия с неполучената Нобелова награда за мир

Писмо, което според световните медии е изпратено от президента на САЩ Доналд Тръмп до норвежкия премиер Йонас Гар Сторе, предизвика тревога в европейските столици, след като изрично свързва интересите на САЩ за сигурност, Нобеловата награда за мир и американските претенции към Гренландия. Кореспонденцията, споделена от репортера на PBS Newshour Ник Шифрин и разпространена сред европейски дипломати във Вашингтон, е била предназначена за държавни глави и правителства, според инструкциите на Съвета за национална сигурност на САЩ.

Писмото започва с оплакване относно Нобеловата награда за мир, която се присъжда от комитет, назначен от норвежкия парламент. Тръмп твърди, че решението на Норвегия да не му присъди наградата за (според него) "спирането на осем войни" е променило подхода му към глобалните дела. „Скъпи Йонас: Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир заради това, че спрях 8 войни ПЛЮС, вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мир, въпреки че той винаги ще бъде преобладаващ, но сега мога да мисля за това, което е добро и правилно за Съединените щати на Америка“, пише той.

След това Тръмп насочва вниманието към Гренландия, автономната датска територия, за която многократно е заявявал, че САЩ трябва да придобият. В писмото той поставя под въпрос легитимността на датските исторически и правни претенции, представяйки уязвимостта на острова спрямо Русия и Китай като оправдание за американски контрол. „Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, и защо въобще те имат ‘право на собственост’? Няма писмени документи, просто преди стотици години се е озовала лодка там, но и ние имаме лодки, които са стигали до там“, пише Тръмп.

Писмото също така свързва въпроса с НАТО, представяйки американските искания като очакване за реципрочност от страна на съюзниците. Тръмп твърди: „Аз съм направил повече за НАТО от всеки друг човек от основаването му насам, и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати.“

В заключителните редове той заявява, че контрола на САЩ над Гренландия е критичен за глобалната сигурност. „Светът не е сигурен, освен ако нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря! Президент Д. Дж. Тръмп“, пише той.

Въпреки че нито Белият дом, нито норвежкото правителство са коментирали публично, европейски официални лица потвърдиха, че разпространението на писмото е предизвикало тихи консултации сред членовете на НАТО, особено с Дания, поради чувствителните геополитически последици от изказванията на Тръмп.