Слух или истина? В сряда Радев подава оставка и обявява служебното правителство?

В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за да участва в предсрочните парламентарни избори. Това са последните очаквания на политици от висшите етажи на властта в София, пише „24 часа“.



Според източници президентът ще направи публичното си изявление от Пловдив, където се очаква да бъде на 21 януари, сряда. Именно оттам той щял официално да обяви решението си да напусне президентската институция и да се включи в политическия процес.



По информация на изданието вече се обсъждат и конкретни имена за бъдещ служебен кабинет. Според политици е договорено служебен министър-председател да стане подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, въпреки спорния му статут в т.нар. „домова книга“. Гюров в момента е в продължителен отпуск от БНБ, след като срещу него започна разследване от антикорупционната комисия.

За поста министър на вътрешните работи в евентуален служебен кабинет се спряга името на Бойко Рашков. Той вече заемаше тази позиция в служебния кабинет на Стефан Янев, както и в редовното правителство на Кирил Петков. Именно по времето на Рашков начело на МВР бе извършен арестът на Бойко Борисов, който впоследствие бе обявен за незаконен.