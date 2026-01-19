Смесени екипи патрулират в Банско

Масирано полицейско присъствие, включващо жандармерия и чуждестранни униформени, затегна обръча около Банско в разгара на зимния сезон. По утвърдена от 2011 година схема, МВР отново разчита на външна помощ и командировани служители, за да овладее реда в най-натоварения планински курорт у нас.

Операцията, която стартира на 5 януари и ще продължи до 28 март 2026 година, бе официално потвърдена днес от Областната дирекция на МВР – Благоевград. Зад протоколните фрази за "международно сътрудничество" обаче прозира сериозен ресурс, хвърлен за охраната на туристическия поток.

Внос на сигурност

За поредна година българските полицаи няма да работят сами. Патрули от Гърция и Румъния вече са на терен, за да респектират сънародниците си, които традиционно окупират хотелите и пистите в региона. Официалната версия на властите е, че това "допринася за спокойствието на туристите от двете държави".

Анализатори обаче отчитат, че тази практика, макар и работеща, е косвено признание за неспособността на местните структури да преодолеят езиковите и манталитетни бариери с чуждестранните гости без "вносна" помощ.

Тежката артилерия на пистата

По-тревожният аспект на тазгодишната кампания е включването на служители от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тежко екипираните части ще патрулират рамо до рамо с колегите си от "Пътна полиция" и командированите служители.

Фокусът на засиленото присъствие са невралгичните точки с висока концентрация на хора – начална лифт станция, Бъндеришка поляна и местността Шилигарника. Входно-изходните артерии на Разложката котловина също са под засилен мониторинг. Това повдига въпроса дали МВР не очаква по-сериозни провокации на обществения ред от обичайните пиянски свади, или просто използва елитни части за редови функции.

За да осигури комфорта в Банско, МВР оголва други региони. В съобщението се признава, че на територията на РУ-Банско, РУ-Разлог и РУ-Гоце Делчев са командировани служители от "други районни управления в страната".

Докато държавата концентрира ресурс в една точка, за да гарантира приходите на туристическия бранш, въпросът кой пази малките населени места, откъдето са изтеглени полицаите, остава без отговор.