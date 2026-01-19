Над половината от левовете вече са изтеглени от обращение

Процесът по обмяна на левове в евро в България протича спокойно и в пълно съответствие с действащата нормативна уредба. Това съобщи Българската народна банка (БНБ) във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в страната.

По данни на централната банка към 16 януари 2026 г. общият обем на българските левове в наличнопарично обращение възлиза на 13 млрд. лева. Това означава, че около 58% от наличните пари в левове са били изтеглени спрямо началото на 2025 г. – ключов показател за напредъка на валутния преход.

В същото време снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва по предварително утвърдени графици. В обращение вече са пуснати евро в размер на над 4.3 млрд. евро, което, според БНБ, гарантира нормалното функциониране на платежната система и покрива нуждите на бизнеса и гражданите.

Извънредно работно време за по-лесна обмяна

За да се осигури равнопоставен и непрекъсваем достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят и в събота. Обмяна на левове в евро ще се извършва на 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Подробна информация за организацията на процеса е публикувана на интернет страницата на Българската народна банка.

Част от търговските банки също са въвели извънредно работно време в съботните дни през януари. Актуален списък на работещите клонове може да бъде намерен на сайта на Асоциацията на банките в България, както и на интернет страниците на отделните банки.

През първите шест месеца на 2026 г. всички кредитни институции извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество и по официалния валутен курс. При суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка с минимален срок от три работни дни.

Без такси се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро. Банките прилагат еднакви условия както за свои клиенти, така и за лица, които не поддържат сметка при тях. Идентификацията се извършва с лична карта, а декларация за произход на средствата се изисква само при обмяна на суми, равни или надвишаващи 5 000 евро, в съответствие с действащото законодателство.

От БНБ подчертават, че към момента няма индикации за затруднения в процеса и призовават гражданите да се информират от официалните източници.