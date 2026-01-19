Новите автобуси в София ще отговарят на всички изисквания за безопасност

Автобусите, които предстои да закупи Столичният автотранспорт, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Това заяви в прессъобщение изпълнителният директор на дружеството Стилян Манолов във връзка с постъпили запитвания относно марките и моделите на превозните средства.

Той посочва, че няма да се закупуват автобусите, чиито снимки циркулират в медиите, а водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност.

Манолов уверява, че няма да подпише нито един договор, който нарушава тези принципи или ако се установи, че предложените от доставчици автобуси не са в оптимално добро състояние и са на неизгодна цена.

"Столичният автобусен транспорт е жертва на системно недофинансиране и към днешна дата Дружеството не е получило гласуваните средства за подобряване на условията на труд", допълва Манолов.