  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -4 / -4
Пловдив: -4 / -3
Варна: -5 / -4
Сандански: -1 / +0
Русе: -7 / -6
Добрич: -7 / -7
Видин: -7 / -6
Плевен: -8 / -6
Велико Търново: -9 / -7
Смолян: -8 / -8
Кюстендил: -5 / -4
Стара Загора: -6 / -6

Поредно нападение над фелдшер във Великотърновско

  • Сподели в:
  • Viber
Поредно нападение над фелдшер във Великотърновско
A A+ A++ A

Фелдшел е бил нападнат от пациент по време на дежурство във Филиала за спешна медицинска помощ в Полски Тръмбеш, съобщиха от Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите.

Нападението е било извършено на 18 януари, докато медикът оказвал спешна медицинска помощ на извършителя. Подаден е сигнал до полицията. Нападателят е задържан, а по случая се води разследване.

"В рамките на 4 дни сме свидетели на второ нападение над фелдшер от ЦСМП - Велико Търново, а в рамките на по-малко от месец на трета проявена агресия над колега във Великотърновска област", подчертават от БСЛАФ.

Оттам алармират, че насилието над медицински специалисти се е превърнало в тревожна тенденция, и изразяват безпокойство, че ако тя не бъде прекъсната навреме, „следващият случай може да не завърши „само" с удари".

От съюза настояват за осигуряване на индивидуални паник бутони за всеки медик на терен.

„Предлагаме дежурните медицински специалисти в ЦСМП да бъдат оборудвани с бодикамери, които да се използват при ясна законова рамка, информираност и ограничена употреба, например при нощни смени и високорискови пациенти", посочват от БСЛАФ.

#лекар

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите